13.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:14

Otelini evsizlere açtı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iş insanı Mustafa Gelebek (41), otelinin bir bölümünü soğuk havada dışarıda kalan evsizlere açtı.

İlçede başlayan kar yağışı ve hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düşmesi ile sokakta kalan evsizler, sığınacak yer aramaya başladı. İslahiyeli iş insanı Mustafa Gelebek ise işlettiği 60 yataklı otelin bir katındaki 7 odayı ve 23 yatağı, evsizlere açtı. Otelde, kış boyunca evsizlere kalacak yer, sıcak yemek imkanı sağlamak isteyen Gelebek, otelin girişine ise 'Soğuk geçen şu günlerde sokakta kalan tüm insanlarımız ücretsiz olarak, Gelebek otelde konaklayabilecekler' yazısı astı. İslahiye Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurum ve kuruluşlarında kendilerine böyle bir başvuru yapıldığında otele yönlendireceklerini ve zabıta ekiplerinin dışarıda kalan evsizleri otele getireceğini söyleyen Gelebek, "Peygamber efendimizin hadisi Şerifi, 'insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır' inancıyla kış boyunca dışarıda kalmak zorunda kalan evsizleri otelimizde ağırlayacağız" dedi.

OTELDE 23 YATAK EVSİZLERE AYRILDI

Arkadaşından gelen telefonla evsizlere otelinin kapılarını açtığını ifade eden Gelebek, "7 yıldır otel işletmeciliği yapıyorum. İlçemizde eksi 8'leri gördüğümüz bu günlerde, soğukta, dışarıda kalan evsizlere, vatandaşlarımıza otelimizin kapılarını açtık. Otelimizin bir katında bulunan 7 oda ve 23 yataklı kısmını evsizlerimizin konaklaması için ücretsiz olarak ayırdık. Biz evlerimizde üşüyoruz, dışarıda kalan insanların çok zor şartlarda yaşadıkları malumunuz. Onlara da bu sert geçen kış günlerinde çam sakızı çoban armağanı misali böyle bir kampanya başlattık. Otelimizde konaklayacak tüm evsizlere sıcak yemek ikramı ile sıcak su ihtiyaçlarını karşılayacağız. Şu anda bir kişi var. Arkadaşım beni arayarak 'evsiz dışarıda kalan bir vatandaşımız var onu otelinizde ağırlayın, ücretini ben ödeyeceğim' dedi. Bunun üzerine dışarıda kalan evsiz insanlarımız var düşüncesi oluşunca, biz de soğukları kemiklerimize kadar hissettiğimiz bu günlerde böylesine bir sosyal sorumluluk çerçevesinde projeye imza attık" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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