Oteline dev Türk bayrağı astı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Oteline dev Türk bayrağı astı - Magazin
Koronavirüs, 23 Nisan, Magazin, Haber

Oteline dev Türk bayrağı astı

Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle bu yıl evlerden kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yurdun dört bir yanı bayraklarla donatıldı.

23.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:42
Oteline dev Türk bayrağı astı

Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle bu yıl evlerden kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yurdun dört bir yanı bayraklarla donatıldı. Uzun bir süredir İzmir'de ikamet eden İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla beraber sahibi olduğu DoubleTree By Hilton Otel'ine dev Türk bayrağı astırdı. Çocuklarıyla birlikte bayrağın asılmasına yardım eden Yıldızhan, "İyi ki böyle bir vatana, böyle bir bayrağa sahibiz. Ne kadar gurur duysak az. Bu güzel günü bizlere, çocuklarımıza armağan eden atamıza sonsuz minnet duyuyorum." dedi.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Aynur Aydın'dan dikkat çeken istek: Karantinada Cem'le olmak isterim Magazin
Aynur Aydın'dan dikkat çeken istek: Karantinada Cem'le olmak isterim
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Magazin
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
23 Nisan kutlamasında sahneye çıkan Levent, hayatının en enteresan konserini verdi Magazin
23 Nisan kutlamasında sahneye çıkan Levent, hayatının en enteresan konserini verdi
Survivor'da gece yemek yeme krizi! Evrim isyan etti Magazin
Survivor'da gece yemek yeme krizi! Evrim isyan etti
23 Nisan'ın 100. yılını evde kutlayan ünlüler, peş peşe paylaşım yaptı Magazin
23 Nisan'ın 100. yılını evde kutlayan ünlüler, peş peşe paylaşım yaptı
Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketine tepki yağdı Magazin
Sercan'ın Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketine tepki yağdı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, takımının kazanacağı 3 ödülden men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, takımının kazanacağı 3 ödülden men edildi
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Zeydan Karalar Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Podolski Selçuk İnan Ergin Ataman Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Donald Trump
Şu an buradasınız: Oteline dev Türk bayrağı astı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 11:56:21. #1.14#
title