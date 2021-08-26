Otelinde kaçak göçmen saklayan 2 otel sahibi ile yabancı uyruklu organizatör tutuklandı
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Otelinde kaçak göçmen saklayan 2 otel sahibi ile yabancı uyruklu organizatör tutuklandı

Otelinde kaçak göçmen saklayan 2 otel sahibi ile yabancı uyruklu organizatör tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da polis ekipleri tarafından bir otele düzenlenen operasyonda yakalanan 26 düzensiz göçmenle ilgili gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 2 otel sahibi ile yabancı uyruklu organizatör tutuklandı.

Van'da polis ekipleri tarafından bir otele düzenlenen operasyonda yakalanan 26 düzensiz göçmenle ilgili gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 2 otel sahibi ile yabancı uyruklu organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı koordinesinde 24 Ağustos günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde tespit edilen bir otelde yapılan aramada 26 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, olayla ilgili de 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen 2 otel sahibi ile 1 Afgan uyruklu organizatör tutuklanırken 1 otel çalışanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı" denildi. - VAN

Otelinde kaçak göçmen saklayan 2 otel sahibi ile yabancı uyruklu organizatör tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Otelinde kaçak göçmen saklayan 2 otel sahibi ile yabancı uyruklu organizatör tutuklandı - Haberler
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