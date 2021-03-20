Otelin restoranında kumar oynayan 23 kişi yakalandı
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Otelin restoranında kumar oynayan 23 kişi yakalandı

20.03.2021 18:56 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:08
Otelin restoranında kumar oynayan 23 kişi yakalandı

Denizli'nin Çameli ilçesinde otelin restoran bölümünde kumar oynadığı tespit edilen 23 kişi yerlere atılmış iskambil ve oyun pulları ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde otelin restoran bölümünde kumar oynadığı tespit edilen 23 kişi yerlere atılmış iskambil ve oyun pulları ile yakalanarak, gözaltına alındı. Kumar oynatılan otel ise mühürlendi.

Olay, Çameli ilçesi Yeni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çameli İlçe Emniyet Amirliği polis ekipleri dün akşam saatlerinde otelde kumar oynatıldığına dair aldığı istihbarı bilgi üzerine harekete geçti. İlçe merkezinde bulunan bir otelin restoran kısmında 23 kişi tespit edilmesi üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde restoranın farklı yerlerine atılmış şekilde iskambil kağıtları ve oyun pulları ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 23 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kumar oynatılan otel mühürlendi

Polis ekipleri ve olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Kumar oynatılmasına izin verme, mekan sağlama ve oynatma suçundan kişilere adli işlem yapıldı. Kumar oynayan bir kişiye ise İl Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince para cezası işlemi gerçekleştirildi. Kumar oynanan otel ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Otelin restoranında kumar oynayan 23 kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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