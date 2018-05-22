Uyuşturucu Madde Etkisine Girip Otel Odasının Küvetini Patates ile Dolduran Adam Gözaltına Alındı
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Uyuşturucu Madde Etkisine Girip Otel Odasının Küvetini Patates ile Dolduran Adam Gözaltına Alındı

İngiltere'de otel personelinin ihbarı üzerine odası basılan adam, küveti kilolarca patates ile doldururken yakalandı. Uyuşturucu etkisindeki adamın odasında, çok sayıda yasaklı madde bulundu.

İngiltere'nin Southampton şehrinde uyuşturucu madde etkisindeki adam, kaldığı otelin küvetini patates ile doldururken polis tarafından gözaltına alındı. Olay sırasında adamın üzerinde sütyen olduğu açıklandı.

BİNLERCE LİRALIK UYUŞTURUCU BULUNDU

Otel personeli, odadan esrar kokusu geldiğini fark etmesi üzerine polisi aradı. Güvenlik görevlileri tarafından basılan odada değeri binlerce lirayı bulan farklı türde uyuşturucu maddelere rastlandı.

"EN DOĞRU ŞEYİN O OLDUĞUNU HİSSETTİM"

Yargıç Peter Henry, James Johnson isimli adama neden patatesle bir banyoyu doldurduğunu sordu. Johnson, "O zaman yapılacak en doğru şeyin o olduğunu hissettim" cevabını verdi. Sokakta elinde poşetlerle ve gömleğinin üzerine giydiği sütyenle dolaşan adam polis tarafından takip edilerek otel odasına yakalandı.

Yargıç davayı sıra dışı ve garip olarak tanımlarken Johnson'ı 9 aylık bir rehabilitasyon programına yolladı.

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