Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu AKUT ekiplerince kurtarıldı.

07.06.2020 01:43 | Son Güncelleme: 07.06.2020 01:47

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Göltürkbükü Mahallesi'nde bir otelin çamaşırhanesindeki kanalizasyon borusundan kedi sesi duyan çalışanlar, Bodrum AKUT gönüllülerine haber verdi.

Ekipler, bir günden fazla süredir kanalizasyon borusunda sıkıştığı belirtilen kediye, fayans ve boruyu delerek ulaştı.

Kedi yavrusu sıkıştığı yerden yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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