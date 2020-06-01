OTELİN İLK MÜŞTERİLERİNE ALKIŞLI KARŞILAMA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

OTELİN İLK MÜŞTERİLERİNE ALKIŞLI KARŞILAMA

KORONAVİRÜS nedeniyle yaklaşık 2.5 aydır kapalı olan Antalya'nın dünyaca ünlü beş yıldızlı otelleri bugünden itibaren kapılarını yeniden açmaya başladı.

OTELİN İLK MÜŞTERİLERİNE ALKIŞLI KARŞILAMA
01.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:32

KORONAVİRÜS nedeniyle yaklaşık 2.5 aydır kapalı olan Antalya'nın dünyaca ünlü beş yıldızlı otelleri bugünden itibaren kapılarını yeniden açmaya başladı. Türkiye'de 'Sağlıklı Turizm Belgesi' sahibi ilk otel olan Sueno Hotels Golf & Deluxe Belek, ilk müşterilerini ateş ölçer, maske, dezenfektan, kokteyl ve alkışlarla karşıladı.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, Antalya'nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan otelleri yaklaşık 2.5 ay boyunca kapalı kaldı. Tarihinin en sessiz günlerini yaşayan beş yıldızlı oteller bugün başlayan normalleşme süreciyle birlikte kapılarını yeniden açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türk Standartları Enstitüsü ve akreditasyon kuruluşlarıyla, gönüllü uygulanan 'Sağlıklı Turizm Belgesi' programı çerçevesinde oteller, koronavirüs sürecine yönelik sosyal mesafe ve yeni hijyen kurallarına yönelik hazırlıklarını tamamladı. 'Sağlıklı Turizm Belgesi' için başvurularını yapan oteller arasında ilk sertifikayı Sueno Hotels Golf & Deluxe Belek aldı.

Kayseri'den Antalya'ya gelen ilk müşteriler muhasebeci Derda Kürklü, 7 aylık hamile sağlık personeli Öznur Kürklü çiftçi ve 8 yaşındaki Mustafa Alp, otel girişide ateşleri ölçülüp, maske, dezenfektan ve kokteyl içecek takdim edildikten sonra alkışlarla karşılandı. Karantina sürecinde 90 gündür evde olduklarını belirten Derda Kürklü, "Otelle önceden görüşmelerimiz oldu ve gayet hijyenik bir otel. Bir hafta kalacağız. Tatil kararını daha önce vermiştik, korona günlerinde de bitiş tarihi tam denk geldi aslında. Biz de ertelemek yerine gelmeyi tercih ettik. Otelin de hijyenik olarak iyi hazırlandığını gördük. Aslında biraz tedirgindim ama otelle görüşmelerimizi yaptıktan sonra o tedirginliğimiz kalmadı ve gayet rahat bir şekilde geldik" dedi.Otel olarak tüm önlemlerin alındığı ve hazır olduklarını anlatan Kalite Müdürü Asuman Koçoğlu, uygulamaları şöyle anlattı: "Misafirlerimizi ana kapı girişinde ateşlerini ölçerek içeriye alacağız. Bir problem olmaması durumunda, ana kapıda dezenfektan tünelinden geçecekler. İçeride personelimiz maske ve dezenfektan ikramında bulunacak. Sonrasında valizleri dezenfekte edilerek odalarına taşınacak. Resepsiyona gelen müşterilere dezenfekte cihazı içinde dezenfekte edilmiş ekipmanlar, dolduracakları formlar, kalem ve bilgilendirme kitapçıkları verilecek. Tek kullanımlık kartlarla, camekan arkasındaki resepsiyon görevlisi işlemlerini yapıyor. Otelin tüm alanlarında sosyal mesafe kurallarına uygun işaretlemeler var. Restoranda açık büfe devam ediyor ama daha hijyenik ortamda sunum için personelimiz tarafından istedikleri yemekler servis edilecek. Oturma alanları sosyal mesafe kurallarına uygun, havuz ve plajlarda şezlonglar sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi. Tesisin bütün alanlarında dezenfektan ürünleri var. Asansörde sosyal mesafe konumlandırıldı. Kapasiteler azaltıldı. Uyarı yazı ve levhalar dört dilde tesisin bütün alanlarında mevcut. Çocuklarla ilgili tesis içindeki alanları maalesef bu süreçte hizmete açamayacağız. Yayınlanmış olan genelge nedeniyle ama çocuk misafirlerimizi ağırlayabileceğiz. Biz yine çocuklar için çocuk ürünler hazırlayacağız ve istedikleri ürün sunulacak. SPA, hamam, spor merkezi açık. TSE tarafından belgelendirildiğimiz için SPA alanlarımızı açabileceğiz. SPA'da sauna, masaj, buhar odası, gibi alanların tümünde randevu olacak. Maksimum yarım saat kullanılabilecek. Misafir çıkışında dezenfekte edilecek ve 15 dakika sonra yeni müşteri alınabilecek.

Covid- 19 şüphelisi misafirler için kritere uygun izolasyon odası var ve olması gereken sağlık hizmeti cihazları da bulunuyor. İşyeri hekimimizin kontrolleri sonrasında ya izolasyon odasında misafir edilecek, gerekirse hastaneye yönlendirilecek."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Haber
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Almanya'da apartman yangınında bir Türk hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü, uyardı: Uçakla yolculukta boş koltuk çözüm olmaz
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Zonguldak'ta katil arı paniği! Üreticiler 20 bal ormanı için yardım istedi
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
Adana'da insanların umutlarını çalan hırsızlık kamerada
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ali Babacan Devlet Bahçeli Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes
Magazin Cem Yılmaz Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor İlhan Cavcav Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Çocuk Kadın Haziran
Şu an buradasınız: OTELİN İLK MÜŞTERİLERİNE ALKIŞLI KARŞILAMA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 15:35:32. #1.15#
title