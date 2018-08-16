Otelin Çatısında Yangın
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Ilıca Mahallesi Kumköy bölgesindeki lüks otelde mangal için yakılan ateş, çatıdaki havalandırma bölümünü tutuşturdu.
Alevlerin yayılması üzerine yetkililerden yardım istendi. Otel çalışanları da yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 otel çalışanı, hastaneye kaldırıldı.