OTELİN CAMLARI PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

ESKİŞEHİR'de, etkili olan lodos nedeniyle bir otelin dış cephe camları park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken otomobilde maddi zarar meydana geldi. Kentte öğle saatlerinde etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Yunusemre Caddesi'ndeki bir otelin dış cephe camları şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, otomobilde maddi zarar meydana geldi. Kırılan camların yola saçılması nedeniyle trafik tek şeritten ilerleyebildi. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü. Otomobilin sahibi Halil Doğruöz, "Evde otururken 'pat' diye bir ses geldi. Cam düşmüş. O gürültüye indim aşağıya. Arabamda zarar var. Hem ön cam gitti hem de kaporta. Aracın yanına yaklaşamıyorum. Çalışıp, çalışmadığını bilmiyorum" dedi.

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