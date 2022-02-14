Otelin balkonundan düşen genç kızın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otelin balkonundan düşen genç kızın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

AA, Melike Gallenkuş - Güncel
 - Güncelleme:
Otelin balkonundan düşen genç kızın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

Esenyurt'ta 16 yaşındaki genç kızın otelin balkonundan düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 16 yaşındaki genç kızın otelin balkonundan düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan takipsizlik kararında, hayatını kaybeden Z.C'nin olay yerinde bulunan kişiler Y.Y, İ.D, A.T. ve U.A. ile Esenyurt'ta bulunan bir apart otele gittikleri anlatılarak, olay tarihi olan 25 Ocak 2021'de 18 yaşından küçük olan Z.C'nin başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak otel odasına girdiği kaydedildi.

Tanıkların beyanlarına göre, Z.C'nin balkondan atladığı ve kimsenin ittirme, vurma, darbetme, aşağı atma gibi eylemlerinin olmadığına yer verilen kararda, dosya kapsamı incelendiğinde ve alınan otopsi raporundan da anlaşılacağı üzere maktulün kasten ya da taksirle öldürüldüğüne veya intihara yönlendirildiğine ilişkin yeterince delil olmadığı belirtildi.

Maktulün intihar etmek suretiyle hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı aktarılan kararda, olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlatıldı.

AA / Melike Gallenkuş - Güncel

Büyükçekmece, Cumhuriyet, Esenyurt, Ocak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title