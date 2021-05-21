Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir otel uyuşturucu imalathanesine çevrilmiş halde bulunurken, otelin bazı odalarında uyuşturucu madde yapımında kullanılan özel düzenekler kurulduğu ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir otel uyuşturucu imalathanesine çevrilmiş halde bulunurken, otelin bazı odalarında uyuşturucu madde yapımında kullanılan özel düzenekler kurulduğu ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği yaptıkları teknik takip ve incelemeler sonucunda turizm sezonda satışa çıkarılmak üzere hazırlanmış uyuşturucu ve sentetik maddeler ele geçirdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilinen M.Y isimli şahıs, Armutalan Mahallesi'nde durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan aramada şahsın üzerinden 3.04 gram esrar maddesi ele geçirildi Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri uzun zamandır takip altına aldıkları şahsın üzerinden çıkan bilgiler ve telefon incelemesi sonucunda Adaköy mevkiinde otel işletmecisi olan T.T isimli şahsın bilgilerine ulaştı. Yaz sezonunda gemilerde çalışan M.Y'nin sattığı maddeleri T.T isimli şahıstan aldığı ve beraber hareket ettiğini tespit eden ekipler, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından aldıkları arama izni ile M.Y isimli şahsın ikameti, araçları ve T.T isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı otelin tüm odaları ile ikametinde arama kararı aldırdı. Ekiplerin yaptıkları aramalarda, M.Y isimli şahsın ikametinde 9 Gram Esrar Maddesi bulundu. T.T' nin işlettiği otel Narkotik Köpeği ile didik didik arandı. Kapalı olan otelin boş odalarında ise Uyuşturucu madde yapımında kullanılan düzenekler, boyları 5 cm - 80 cm aralığında değişen 91 kök Hint Keneviri, ayrı paketler halinde satışa hazırlandığı düşünülen 130 gram Esrar maddesi, ayrı paketlenmiş 15 gram kenevir tohumu, 60 adet 600 miligramlık sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. ve T.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu
Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı, son karar verildi: Ortada bir suç veya suçlu yok
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı, son karar verildi: Ortada bir suç veya suçlu yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Süleyman Soylu Vladimir Putin Lale Karabıyık
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Engin Akyürek Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Sergen Yalçın Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen otele operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:40:02. #1.13#

title