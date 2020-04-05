Otele giren şahısın telefonu böyle çalındı
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Fatih, 3. Sayfa

Otele giren şahısın telefonu böyle çalındı

Otele giren şahısın telefonu böyle çalındı Fatih'te bir otele giren şahsın cep telefonunu çalan şahıslar güven timleri tarafından yakalandı.

05.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:42
Otele giren şahısın telefonu böyle çalındı

Otele giren şahısın telefonu böyle çalındı

İSTANBUL - Fatih'te bir otele giren şahsın cep telefonunu çalan şahıslar güven timleri tarafından yakalandı. Suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, yankesicilik anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 18 Mart günü saat 18.05 sıralarında Tunus uyruklu Alia El F.isimli şahıs Fatih ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Şehzadebaşı Caddesi üzerinde bulunan bir otele giriş yaptığı esnada cep telefonu çalındı. Yankesicilik üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Cezayir uyruklu Tayeb B.(37), Nacereddine H.ve Filistin uyruklu Atmeni A.isimli şahıslar görevlilerimizce suçüstü yakalanarak gözaltına alırken, çalıntı cep telefon ise ele geçirildi. 19 Mart günü adli makamlara sevk edilen şahıslardan Nacereddine H. ve Atmeni A. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tayeb B. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yan kesicilik anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Otele giren şahısın telefonu böyle çalındı

Kaynak: İHA

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Otele giren şahısın telefonu böyle çalındı
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