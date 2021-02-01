Otele bombalı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
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Otele bombalı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

01.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:34
Otele bombalı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 olarak açıklandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9 olarak açıklandı.  

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Afrik Otel'e dün bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırının ardından teröristler otele girmiş ve şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda can kaybı da açıklandı. Somali kaynakları en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Somali Enformasyon Bakanlığı, güvenlik güçlerine saldırı düzenlemeleri için isyancıları destekledikleri gerekçesiyle Kenya'yı suçladı. Somalili yetkililer, Kenya tarafından eğitilen Somalili isyancıların, Somali güçlerine saldırı gerçekleştirmek amacıyla Somali'nin Bulohawo kasabasına girdiğini iddia etti. Kenya ise Somali'nin iddiasını reddetti.

Somali, içişlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Kenya ile diplomatik ilişkileri Aralık ayında kesmişti. (İHA)                                         

Kaynak: Tourism Today

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