Otelden kaçan eşek silahla vurularak yakalandı

25.09.2019 01:38

Muğla'nın Marmaris bir otel tarafından beslenen ve bir süre kaybolunca kayıp ihbarı yapılan eşek yaralı halde bulundu.



Marmaris ilçesinde bir otel yönetimi tarafından bakılıp beslenen eşek 2 gün önce kayboldu. Otel yönetimin kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Gün boyu yapılan aramalar sonucunda kayıp eşek Marmaris'e bağlı Bördübet Köyü mevkisinde ki bir dere yatağında yaralı halde bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerinde saçma izleri bulunan eşek, Muğla Büyük Şehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışma ile dere yatağından kurtarıldı. Büyük Şehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirilen yaralı eşek burada tedavi altına alındı.



Yaralı eşeğin sağlığına kavuşmasının ardından yeniden Marmaris'te bakımı yapılan otele getirileceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA