Otelden hırsızlığa adli kontrol Samsun'da bir otelden labtop bilgisayar çaldığı iddia genç, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir otelden labtop bilgisayar çaldığı iddia genç, polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Samsun'un Körfez Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelden 1 adet labtop bilgisayar çalındı. Olay polise haber verildi. Güvenlik kamerası görüntüsünden hırsızlık olayını M.A.B.'nin (25) gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN Kaynak: İHA