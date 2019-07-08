Oteldeki yangın ucuz atlatıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin jeneratör bölümünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve otel çalışanlarının yardımıyla kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.45 sıralarında Göynük Mahallesi sahilinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin jeneratörünün bulunduğu alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında, jeneratörün bulunduğu yerin yanında istiflenmiş otomobil lastikleri ve plastik materyaller tutuşunca, gökyüzüne kara dumanlar yükseldi. Dumanları gören vatandaşlar ve turistler kısa süreli tedirginlik yaşarken, yangın Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ve otel çalışanlarının çabasıyla kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandı. Bazı turistler yangın söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntüledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA