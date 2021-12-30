Oteldeki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de otel odasında beraber kaldığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Tunus uyruklu kadınla ilçedeki bir otele giriş yapan şüpheli, aynı gün gece saatlerinde tek başına ayrıldı. Oteldeki görevli, temizlik için girdiği odada kadını hareketsiz bulması üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının öldürüldüğünü tespit eden polis ekipleri, Suriye uyruklu şüphelinin kimliğini belirleyerek yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet