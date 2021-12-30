Oteldeki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oteldeki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı

Oteldeki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı
AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Şişli'de otel odasında beraber kaldığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Şişli'de otel odasında beraber kaldığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Tunus uyruklu kadınla ilçedeki bir otele giriş yapan şüpheli, aynı gün gece saatlerinde tek başına ayrıldı. Oteldeki görevli, temizlik için girdiği odada kadını hareketsiz bulması üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının öldürüldüğünü tespit eden polis ekipleri, Suriye uyruklu şüphelinin kimliğini belirleyerek yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title