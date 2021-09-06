Oteldeki asansör yangınında yaralı kurtulan kişi de hayatını kaybetti
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Oteldeki asansör yangınında yaralı kurtulan kişi de hayatını kaybetti

Oteldeki asansör yangınında yaralı kurtulan kişi de hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da bir otelde asansör bakımı sırasında kaynak yaparken çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralı kurtulan Ahmet Mutlu'da kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'da bir otelde asansör bakımı sırasında kaynak yaparken çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralı kurtulan Ahmet Mutlu'da kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 2 Eylül Perşembe günü merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayanbey Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkan Üzgü (25) ile Ahmet Mutlu (23) otelin asansör bakımını yapmak için bakım panosuna girdi. Panoya parça takmak isteyen asansörcüler, kaynak yaptıkları sırada bir anda yangın çıktı. Hareket eden asansöre sıkışan Berkan Üzgü olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Ahmet Mutlu ise tedavi altına alındı. Ahmet Mutlu, hastanede 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet Mutlu'nun cenazesi buğun öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karahüyük Mezarlığına defnedilecek. - KONYA

Oteldeki asansör yangınında yaralı kurtulan kişi de hayatını kaybetti
Oteldeki asansör yangınında yaralı kurtulan kişi de hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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