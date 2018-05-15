Kocaeli'de Otelde Yangın Paniği: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangından 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Duman saran otelde mahsur kalan vatandaşları itfaiye merdivenle kurtardı.

OTELİN HAMAM BÖLÜMÜNDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, 23.30 sularında Körfez Tütünçiflik Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde Hamit Akıncı'ya ait otelin hamam kısmında meydana geldi. Otelin hamam bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelin tamamını duman kapladı.

OTELDEKİLER CANLARINI ZOR KURTARDI

Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar otelden konaklayan vatandaşların bazıları kendi imkanları ile otelden çıkarak canlarını zor kurtardı. Bazı müşteriler ise otelin balkonuna çıkarak yardım bekledi.

İTFAİYE BALKONDAKİ MÜŞTERİLERİ KURTARDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımı ile otelin üst katında kalan müşterileri kurtardı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

MÜŞTERİLER, BAŞKA OTELE GÖTÜRÜLDÜ

Yangında yara almadan kurtulan yabancı turistler uzun süre yaşadıkları olayın şokunu üzerinden atamadı. İtfaiye ekiplerinin duman tahliyesinin ardından otelde kalan müşteriler, başka otele götürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.