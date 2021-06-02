OTELDE YANGIN ÇIKTI TURİSTLER İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OTELDE YANGIN ÇIKTI TURİSTLER İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Dumandan etkilenen turistler çatıya ve balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin merdivenle tahliye ettiği biri çocuk 5 turist tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yangın ise hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Kemer Merkez Mahallesi Kavaklı Caddesi üzerinde bulunan bir otelde saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İki katlı otelin kazan dairesinde çıkan yangın sonrası oluşan yoğun duman, havalandırma sisteminden üst katlara doldu. İhbar üzerine otele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle turistler çatı kattaki balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, otelde bulunan biri çocuk 5 turisti de itfaiye merdiveniyle tahliye etti.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri dumandan etkilenen turistlere ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çalışmalar sırasında çevre emniyetini sağladı. Sağlık durumu iyi olan turistler tedbir amaçlı ilçedeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın sırasında otelde 5 turist ve 1 personel bulunduğu öğrenildi.

OTELDE YANGIN ÇIKTI TURİSTLER İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİ
OTELDE YANGIN ÇIKTI TURİSTLER İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİ
OTELDE YANGIN ÇIKTI TURİSTLER İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİ
OTELDE YANGIN ÇIKTI TURİSTLER İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİ
OTELDE YANGIN ÇIKTI TURİSTLER İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİ
OTELDE YANGIN ÇIKTI TURİSTLER İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İzmir'de itfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı
İzmir'de itfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı
Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; binadan atlayan kişi kamerada-1
Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; binadan atlayan kişi kamerada-1
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Sedat Peker Meral Akşener Adnan Menderes Hasan Polatkan
Magazin Alişan İlker Kaleli Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Nihat Özdemir Roland Garros Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OTELDE YANGIN ÇIKTI TURİSTLER İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:18:50. #1.16#

title