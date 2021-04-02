Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı (2)
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Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı (2)

Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER - Haberler | Güncel
Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı (2)

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİAntalya'da yangın çıkan otelde içeriye dolan duman rüzgarın da etkisiyle kısa sürede dağıldı.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Antalya'da yangın çıkan otelde içeriye dolan duman rüzgarın da etkisiyle kısa sürede dağıldı. Dumandan etkilenen bir çalışana ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenen bir başka kişi ise ayakkabılarını dahi giyemeden itfaiye erinin kolunda ambulansa götürüldü.Bölgede esnaflık yapan Bilal Ekin, "Dumanları görünce hemen itfaiyeyi aradık. Onlar da kısa sürede gelerek müdahale etti. Dumandan kaçan müşteriler de terasa çıktı. Onları da itfaiye kurtardı" dedi.


Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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