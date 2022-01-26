Otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

Otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile büyük panik yaşandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile büyük panik yaşandı.

Yangın dün gece saat 04.00 sıralarında ilçenin Eskişehir caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Beş katlı otelin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile otelde bulanan 11 kişi tahliye edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, yangın büyük bir uğraş sonucu kontrol altına alındı. Yangının henüz neden dolayı çıktığı bilinmezken, otelde geniş çaplı araştırma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

Otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

Otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, Karahisar, Yangın, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title