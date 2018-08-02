Otelde Yakalanan Mekik Kelebeği, Doğaya Bırakıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde, dünya üzerinde nadir bulunan mekik kelebeği yakalandı. Otel personelinin yakaladığı kelebek, doğaya bırakıldı.

Manavgat'ın Titreyengöl bölgesindeki Sorgun ormanı yakınındaki 5 yıldızlı bir otelde dün gece mekik kelebeği yakalayan personel, hayvanı korumaya aldı. Otelin Kalite Müdürü Dilek Oğul, sabah Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü. Yetkililerin doğaya bırakılması tavsiyesi üzerine hayvan otel sınırları içinde bulunan ormanlık alana bırakıldı. Mekik kelebeği, bir çalışanın elinde bir süre kanat çırptıktan sonra uçarak gözden kayboldu.

Kelebeğin, dün gece yiyecek içecek bölümünde çalışan bir personel tarafından alakart restoranda bulunduğunu söyleyen Dilek Oğul, "Çalışanlarımızdan Kaan Bey, önce çok hızlı kanat çırpmasıyla fark etmiş kelebeği. Sonra kelebek yere düşmüş. Bu arada restoranda bulunan misafirlerimiz de ürkmüş. Çalışanımız kelebeği bir fanus içine almış" dedi.

Hayvanın nadir bulunan bir tür olduğunu öğrendiklerini anlatan Dilek Oğul, kelebek için sebze kasasının içine yeşil yapraklı bitkiler koyduklarını ve sabaha kadar muhafaza ettiklerini kaydetti. Oğul, "Sabah Milli Parklar yetkililerini aradım. Yetkililer, kelebeğin nadir bir tür olduğunu ve en iyi şekilde korunacağı yerin doğal ortamı olduğunu, doğaya salmamızı söylediler" diye konuştu.

Mekik kelebeği, dünyada nadir görülen kelebek türlerinden biri olarak askeri kamuflaj kumaşı desenli olan iri boy ve renkli uzun ince kanatları ile dikkati çekiyor. En hızlı kanat çırpan, havada asılı gibi durabilen kelebek olarak da bilinen mekik kelebeği, sadece gece uçabiliyor ve geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor. Mekik kelebeğinin, bölgenin hala nadir özelliklerini ve doğal koşullarını taşıdığının da bir göstergesi olduğu belirtiliyor. - Antalya