Son dakika haber! OTELDE ÖLÜ BULUNAN EMEL HEMŞİRE, TOPRAĞA VERİLDİ

Son dakika gelişmesine göre ORDU'nun Fatsa ilçesinde otel odasında ölü bulunan Emel Yüce (42) için görev yaptığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ORDU (DHA) - ORDU'nun Fatsa ilçesinde otel odasında ölü bulunan Emel Yüce (42) için görev yaptığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yüksek dozda anestezide kullanılan uyuşturucu madde alması nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen Yüce'nin, 3 yıl önce de uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla adli ve idari soruşturma geçirdiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Cumartesi günü akşam saatlerinde otele giden Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Emel Yüce, tek kişilik oda kiraladı. Otel görevlilerinin Emel Yüce'den haber alamaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Odaya giren polisler, Yüce'nin yatakta hareketsiz halde yattığını görünce, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Yüce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

YATAĞIN ÜZERİNDE ENJEKTÖR BULUNDU

Polis ekipleri, Yüce'nin kaldığı otel odasında yatağının üzerinde enjektör ve anestezide kullanılan uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından hemşirenin cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yüce'nin kesin ölüm nedeni otopsi raporu ile ortaya çıkacak.

SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Emel Yüce'nin 2019 yılında uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle hakkında hastane yönetimi tarafından idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yüce'nin uyuşturucu kullandığı iddiasını reddettiği, kullanımın belirlenmesine rağmen tedavi olmayı da istemediği belirtildi. Bunun üzerine Emel Yüce'nin çalıştığı birimin değiştirildiği ve hakkında adli soruşturma başlatıldığı, bu soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Emel Yüce için görev yaptığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene hastane yönetimi ve personellerinin yanı sıra, hemşire Yüce'nin yakınları katıldı. Törenin ardından Yüce, Akçatepe Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Yüce'nin 2 çocuk annesi olduğu ve 7 yıl önce de eşinden boşandığı öğrenildi.