Otelde öldürülen anne kız son yolculuklarına uğurlandı
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Otelde öldürülen anne kız son yolculuklarına uğurlandı

Otelde öldürülen anne kız son yolculuklarına uğurlandı Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki termal tesiste, cezaevinden çıkan eşi tarafından öldürülen kadın ve annesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

12.07.2020 15:08 | Son Güncelleme: 12.07.2020 15:14

Otelde öldürülen anne kız son yolculuklarına uğurlandı

KOCAELİ - Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki termal tesiste, cezaevinden çıkan eşi tarafından öldürülen kadın ve annesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşinden boşanmak üzere olduğu öğrenilen İ.K. isimli şüpheli, cezaevinden çıktıktan sonra eşi Zeynep Karapekmez ile görüşmek istedi. Eşinin ve eşinin annesi Melahat Önlütürk'ün Sakarya Taraklı'da termal tesiste olduğunu öğrenen İ.K., tesise gitti. Eşinin bulunduğu odaya silahla giden İ.K., eşi Zeynep Karapekmez ve kayınvalidesi Melahat Önlütürk'ü öldürerek hızla tesisten kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince iki kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Anne ve kızının cenazeleri Kocaeli'ne getirildi

Cenazeler savcının incelemesi ardından termal tesislerden çıkartılarak Taraklı İlçe Hastanesi morguna daha sonra Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine getirildi. Hastanede işlemleri tamamlanan anne ve kızın cenazeleri yakınları teslim edilerek toprağa verilmek üzere Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'ne gönderildi.

Kız kardeşi ve annesinin tabutu başında gözyaşı döktü

Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından öldürülen Zeynep Karapekmez ve annesi Melahat Önlütürk, Maşukiye Beşevler Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Önlütürk'ün kardeşleri, yakınları ve komşuları katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden Erkan Önlütürk, kız kardeşi ve annesinin tabutları başında gözyaşı döktü. Anne ve kızının cenazeleri, kılınan namazın ardından Maşukiye merkez mezarlığında toprağa verildi.

Otelde öldürülen anne kız son yolculuklarına uğurlandı

Kaynak: İHA

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