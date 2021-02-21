Otelde 'korona' partisi
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Otelde 'korona' partisi

21.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:39
Otelde 'korona' partisi

ANTALYA'da bir otelde sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlence görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

ANTALYA'da bir otelde sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlence görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlenceler son günlerde artarken, bunlara tepkiler de dikkat çekiyor. Son olarak Antalya'nın Lara Turizm Bölgesi'ndeki bir otelin eğlence merkezinde çekilen görüntüler, tepki çekti. Görüntülerde eğlence merkezi içerisinde müzik eşliğinde dans eden kalabalığın koronavirüs tedbirlerine uymadıkları, sosyal mesafe ve maske kurallarının ise hiçe sayıldığı görülüyor. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılar yorum yaparak tepki gösterdi.

 


Otelde 'korona' partisi
Otelde 'korona' partisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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