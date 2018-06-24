Otelde cinayet şüphesi

SAMSUN - Samsun'da otelin balkonundan atlayarak intihar ettiği zannedilen genç kızın ölümü şüpheli bulundu.

Olay, Samsun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan bir otelde saat 02.00 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Elif Deniz'in kendini otelin üçüncü katın balkonundan aşağıya atarak intihar ettiği ileri sürüldü. Yüzüstü yere düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Otopsi sırasında genç kızın kafasının arkasından darbe aldığının ortaya çıkması cinayet şüphesini üzerine çekti. Soruşturmayı yürütün savcı, olayla ilgili aralarında otel çalışanlarının da yer aldığı 6 kişinin gözaltına alınmasına karar verdi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Samsun Adliyesine sevk edilen B.K, E.K, U.A, B.K, O.K. ve R.K.'nın savcının talimatı doğrultusunda sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülecekleri öğrenildi.