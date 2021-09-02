OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da, bir oteldeki asansörü tamir ederken kaynaktan sıçrayan kıvılcımların yalıtım malzemesini tutuşturması sonucu çıkan yangında işçilerden Berkan Üzgü (20) yaşamını yitirdi, Ahmet Mutlu (23) yaralandı.

KONYA'da, bir oteldeki asansörü tamir ederken kaynaktan sıçrayan kıvılcımların yalıtım malzemesini tutuşturması sonucu çıkan yangında işçilerden Berkan Üzgü (20) yaşamını yitirdi, Ahmet Mutlu (23) yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ayanbey Sokaktaki bir otelde meydana geldi.

Ahmet Mutlu ve Berkhan Üzgü, 4 katlı otelin son katında arıza yapan asansörü tamir etmeye başladı. İşçilerin asansör boşluğunda tamir için kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımlar yalıtım malzemesini tutuşturdu. Alevlerin hızla büyümesiyle durumu fark eden otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, işçilerden Berhan Üzgü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar oluşan Ahmet Mutlu ise güçlükle bulunduğu yerden çıkartılıp sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Multu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Üzgü'nün asansör boşluğundaki cansız bedenini çıkarmak için itfaiye ekiplerinin duvarın bir bölümünü yıkmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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OTELDE ASANSÖR TAMİRİ SIRASINDA YANGIN: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
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