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Otelde 78 litre kaçak alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otelde 78 litre kaçak alkol ele geçirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan bir otelin deposuna ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile birlikte eş zamanlı operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, otele ait depoda 78 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan bir otelin deposuna ilçe tarım müdürlüğü ekipleri ile birlikte eş zamanlı operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, otele ait depoda 78 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kemer İlçe Tarım Müdürlüğü ile eş zamanlı yapılan operasyonda otelin deposunda 78 litre kaçak alkol tespit edilerek el konuldu.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. Otelin satın alma sorumlusu olan Ö.B. isimli şüpheli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

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