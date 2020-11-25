Otelcilikte dijital çağ başladı
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Otelcilikte dijital çağ başladı

25.11.2020 17:38 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:48
Otelcilikte dijital çağ başladı

Pandemi sebebiyle 2020 yılını çok büyük bir kayıpla geçiren turizm sektörü, başarılı aşı haberleriyle 2021 ile ilgili ümitlerini yeşertti.

2021'de yaralarını sarmayı hedefleyen sektörde, satış artışı ve maliyet düşürme stratejilerine ilave olarak uzaktan çalışma ve sosyal mesafeye uygun süreçler geliştirme gereksinimleri de ön plana çıkmaya başladı. Turizm sektörünün paydaşlarından özellikle de büyük zincir oteller ve a la cart hizmet sunan büyük oteller, gerek kalite ve verimlilik artışı, gerekse de farklılaşmak adına hızla teknolojik yatırımlara başladı.

KATILIMCI MİSAFİR SADIK MİSAFİR

2021'de yaralarını sarmayı hedefleyen turizm sektörü, misafirlerinin günlük teknoloji alışkanlıklarının gerisinde kaldı. Misafirlerin otel ekosisteminde daha katılımcı olmalarını sağlayıp, otele aidiyet yaratmayı planlıyor. Bu sebeple, misafir deneyimine çok önem verildi. Misafirlerin, ilk rezervasyondan Check-in'e, otelde geçirdiği süreden Check-out edene kadar süre içinde, kimse ile konuşmadan ve temas etmeden tüm tatil deneyimini yaşamasını sağlayacak bir alt yapı önerileri sundu. Bu şekilde, giriş öncesinde ve konaklama sırasındaki otel içi harcama miktarlarında ciddi artış sağlamayı, operasyonel anlamda da ilave verimlilik sağlamayı planlanıyor. Ayrıca, konaklama sonrası da misafir etkileşimine devam etmemizi kolaylaştıracak otomasyonlar dijital çağ ile başadı.

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BAŞLANGIÇTA MAKSİMUM 3 OTEL GRUBU FAYDALANABİLECEK

Otelin tüm ihtiyaçlarının tespit edip kuruma özel bir proje çalışılacağı için, başlangıçta sadece 2 veya 3 otel grubuna hizmet verecek olan bi.technology şirketinin CEO'su Suat Gücel konuyla ilgili, "Son derece kapsamlı ve uzun soluklu bir proje yönetimi çalışmasından bahsediyoruz. Çalışmaya başlayacağımız otellerin Yönetim Kurulu ve üst yöneticileri ile gece-gündüz hummalı çalışmalar yapacağız. Otelleri geleceğe hazırlarken, çalışan tüm yönetici ve personeli de bu dijital dönüşüme adapte edici eğitim çalışmalarımız olacak. Bu sebeple başlangıç aşamasında sadece 2 veya 3 otel grubuna hizmet verebileceğiz. Amacımız başlangıçta çalışacağımız partnerlerimiz için tüm dünyada parmakla gösterilecek bir başarı hikayesi yaratmak, sonrasında da Dijital Dönüşüm devrimini global pazarlara da açmayı hedefliyoruz. Birlikte global bir başarı örneği yaratma heyecanımızla, bu yolculukta bizimle beraber yer almak isteyen zincir oteller, a la carte hizmeti sunmak üzere konsept değiştirecek büyük otelleri veya hali hazırda a la carte hizmet sunan otelleri iş ortaklığına davet ediyoruz." diyerek sözlerine son verdi

Kaynak: Bültenler

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