Otelcilik sektörü yetenek avında
Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB), Milli Eğitim Bakanlığı ve Gastronometro işbirliğiyle, düzenlediği Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması, 26 Şubat tarihinde üçüncü kez gerçekleştirilecek.
10.02.2020 00:11 | Son Güncelleme: 10.02.2020 00:11
Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB), Milli Eğitim Bakanlığı ve Gastronometro işbirliğiyle, düzenlediği Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması, 26 Şubat tarihinde üçüncü kez gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com