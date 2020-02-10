Haberler » Ekonomi » Otelcilik sektörü yetenek avında - Ekonomi

Otelcilik sektörü yetenek avında

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB), Milli Eğitim Bakanlığı ve Gastronometro işbirliğiyle, düzenlediği Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması, 26 Şubat tarihinde üçüncü kez gerçekleştirilecek.

10.02.2020 00:11 | Son Güncelleme: 10.02.2020 00:11
Otelcilik sektörü yetenek avında

'nin (TÜROB), ve Gastronometro işbirliğiyle, düzenlediği Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması, 26 Şubat tarihinde üçüncü kez gerçekleştirilecek.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler