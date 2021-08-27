Otelcilerden Kemer Belediyesi'ne arazöz desteği
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Otelcilerden Kemer Belediyesi'ne arazöz desteği

Otelcilerden Kemer Belediyesi'ne arazöz desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesindeki turizmciler, yangınlara erken müdahale için Göynük Mahallesi'ne bir arazöz alımı gerçekleştirerek, arazözün anahtarını Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teslim etti.

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesindeki turizmciler, yangınlara erken müdahale için Göynük Mahallesi'ne bir arazöz alımı gerçekleştirerek, arazözün anahtarını Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teslim etti.

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı'na (KETAV) yapılan bağışlar ile her mahalledeki oteller güç birliği yaparken arazöz alımı Göynük Mahallesi'ne yapıldı. Göynük Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen 'Bizim Sokak' toplantısında bir araya gelen turizmciler, satın alınan arazözü toplantıya katılan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teslim etti.2008 model 12 tonluk su kapasitesi olan arazöz herhangi bir yangın durumunda ilk müdahale için hazır halde bekletilecek.

Arazözü teslim alan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini belirterek, birlik ve beraberlik olması gerektiğini söyledi. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini Göynük Mahallesindeki turizmcilerin gösterdiğine dikkat çeken Başkan Topaloğlu, "Her ay toplanarak 'Bizim Sokak' diye bir toplantı yapar bölgenin sorunlarını oturup, tartışır ve çözüme ulaştırırdık. Gelenek devam ediyor. Turizmci arkadaşlarımız ellerini çabuk tuttular ve aralarında bir birliktelik yaparak arazöz almışlar. Bu arazöz Göynük'te duracak ve Allah göstermesin yangın olduğunda müdahale edecek. Onun dışında da belediyenin işlerinde kullanılacak. Birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Bunun da en güzel örneği Kemer'deki ve Göynük'teki otelcilerimiz gösterdi" dedi.

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz ise geçen haftalarda Antalya'da ve Türkiye'nin belirli yerlerinde yangınlarla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadıklarını hatırlattı. Çıkan yangınlarda erken müdahale olduğunu anladıklarına değinen Yorulmaz, "Erken müdahale çok önemli. Bu süreçte bunu iyice idrak ettik. Biz de Kemerliler Göynük Mahallesine bir arazöz aldık. Bu vesileyle inşallah yangın için kullanmayız ama buna hazırlıklı olmak da gerekiyor. Dolayısıyla bu süreci bu sezonu da böyle geçirip inşallah bir daha hiç böyle yangınlar yaşamadan, hayatımıza devam ederiz. Her şeyi de devletten beklememek gerekiyor" diye konuştu. - ANTALYA

Otelcilerden Kemer Belediyesi'ne arazöz desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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