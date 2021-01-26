Otel yangınında mahsur kalan müşterileri esnaf ve itfaiye kurtardı
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Otel yangınında mahsur kalan müşterileri esnaf ve itfaiye kurtardı

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Otel yangınında mahsur kalan müşterileri esnaf ve itfaiye kurtardı

İstanbul-Taksim'de, 3 katlı otelin 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahsur kalan müşteriler çevredeki esnaf ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

İstanbul-Taksim'de, 3 katlı otelin 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahsur kalan müşteriler çevredeki esnaf ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Öğüt Sokak'ta 07.50 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı otelin 2'nci katındaki bir odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Oluşan yoğun duman nedeniyle bazı müşteriler mahsur kaldı. Dumanları görerek yardıma koşan çevre esnafı, yangına müdahale etmek istedi. Tüm çabalara rağmen yangın söndürülemeyince itfaiyeye haber verildi. Bu sırada mahsur kalan müşterilerin birçoğu esnaf ve otel çalışanlarınca tahliye edildi.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otelde mahsur kalan iki müşteri yangın merdiveni yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tamamen  söndürüldü.

Yangını fark ederek yardıma koşan esnaf Atilla Soylu "Dumanları görünce dışarıya çıktık. Hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelene kadar insanları sakinleştirmeye çalıştık. İçeride mahsur kalanların birazını biz çıkarttık. Yangın çıkan odaya müdahale etmeye çalıştık. Fazla müdahale edemedik.  İnsanları üst kata yönlendirdik"  diye konuştu.

Kaynak: Tourism Today

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