Otel yangını Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde yangın çıktı.

Malkara-Tekirdağ kara yolu polis uygulama noktası karşısındaki otelin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA