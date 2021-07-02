Otel ve lokantalarda gıda israfını azaltmak için rehber hazırlandı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Metro Türkiye, gıda hizmeti sektöründe israfı azaltmak için rehber hazırladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Metro Türkiye, gıda hizmeti sektöründe israfı azaltmak için rehber hazırladı.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda israfının önemli bir bölümünü, "HoReCa" sektörü diye adlandırılan otel, restoran ve diğer toplu tüketim yerleri oluşturuyor.

FAO, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Metro Türkiye, gıda hizmeti sektöründeki çalışanları gıda kaybı ve israfını azaltmada doğru bilgi ve araçlarla buluşturmak üzere, içerisinde kontrol listeleri ve ipuçları olan bir rehber hazırladı.

Otel, restoran, hazır yemek servisi ve gıda hizmeti sektöründe gıda israfının azaltılmasını amaçlayan rehber, söz konusu işletmelerin adım adım gıda yönetim stratejisi geliştirmelerine kılavuzluk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya