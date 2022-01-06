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Otel tedarikçileri Antalya'da buluştu

Otel tedarikçileri Antalya'da buluştu
AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Türkiye Otel Satınalma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sektöre Değer Katan Buluşma etkinliği, yerli ve yabancı sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

ANTALYA (AA) - Türkiye Otel Satınalma Yöneticileri Derneği (TÜRSAD) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sektöre Değer Katan Buluşma etkinliği, yerli ve yabancı sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, Almanya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, KKTC ve Azerbaycan'dan olmak üzere yaklaşık 90 firma temsilcisi ile otellerin satın alma yöneticileri katıldı.

Antalya Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, programın açılışında, Türkiye'deki turizmin büyük bir kısmının Antalya'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Antalya'nın yurt dışında da tanınan bir kent olduğunu belirten Köker, "Antalya, salgın öncesi birçok ülkeden 16 milyon yabancı misafir, yarısı kadar da yerli misafire ev sahipliği yapmış bir şehir." dedi.

Böyle bir etkinliğin de Antalya'da düzenleniyor olmasının sektöre ciddi katkı sağladığını ifade eden Köker, turizmin 53 sektörle bağlantılı olduğunu, bu açıdan turizmde yaşanan gelişmelerin bir çok sektörü de yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

TÜRSAD Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bilgiç de turizm sektörü adına bir buluşma ve kaynaşma ortamı sunduklarını söyledi.

Üretici firmalar ile alıcıları bir kamp ortamında bir araya getirdiklerini anlatan Bilgiç, "4 gün boyunca sektör paydaşları hem panellere katılacak hem de ticari bağlantılarını kuracak. Verimli bir etkinlik olacak." diye konuştu.

Açılış sonrası sektöre katkıda bulunanlara plaket verildi.

Etkinlik 8 Ocak'a kadar devam edecek.

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AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri

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