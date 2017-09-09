Otel Servisi Refüje Çıktı: 5 Yaralı

ANTALYA'da, ön lastiği patladığı için sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsünün refüje çıkarak ağaçlara çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.



Kepez İlçesi Altınova Bulvarı'ndaki kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Kundu Turizm Bölgesi'nde hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin çalışanlarını taşıyan Murat Çelik yönetimindeki 07 YSG 04 plakalı midibüs, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çıkarak yaklaşık 100 metre ilerledi. Refüjdeki pek çok ağacı deviren midibüs bir direğe de çarparak durdu. Kazada, otel çalışanlarından 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar tedbiren çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerine kaza hakkında bilgi veren sürücü Murat Çelik, ön sol lastiğin patladığını, bundan dolayı aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi. Ağaç parçalarının aracın ön camına saplandığını da belirten Çelik, "Şans eseri ciddi yaralı yok "dedi.



Kazadan yara almadan kurtulan 23 yaşındaki Kader Kapusuz, "Telefonla oynuyordum, düz yolda giderken bir anda araç yoldan çıktı. Kaldırıma girdik, devrilir gibi oldu tekrar toparladı" dedi. - Antalya