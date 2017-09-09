Otel servis minibüsü devrildi: 5 yaralı

Minibüsün ön camından konsoluna giren ağaç parçası dikkat çekti



ANTALYA - Antalya'da otel personelini taşıyan servis minibüsü refüje çıktı. Kazada 5 kişi yaralanırken, minibüsün ön camından girip aracın konsoluna çıkan ağaç parçası dikkat çekti.

Kaza, Kepez lçesi Altınova Mahallesi'nde 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Kundu ve Serik'e otel personellerini taşıyan Murat Çelik yönetimindeki 07 YSG 04 plakalı servis minibüsü, Altınova Bulvarı'na geldiği sırada ön sağ lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çelik'in kullandığı minibüs, refüje çıkarak yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. İçerisinde otel personellerinin bulunduğu servis minibüsünde otel çalışanlarından aralarında kadınlarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Refüjde bulunan ağaçları yıkıp geçen minibüsün ön camından içeriye ise bir ağaç parçasının girip ön konsola kadar ilerlediği gözlendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Servis sürücüsü Murat Çelik, "Yolda gidiyordum birden lastik patlayınca refüje girdim" dedi.

Yolculardan 23 yaşındaki Kader Kapusuz, "Telefonla oynuyordum, düz yolda giderken bir anda şoför kontrolünü kaybetti mi, yoksa daldı mı bilmiyorum yoldan çıktık. Kaldırıma girdik, devrilir gibi oldu tekrar toparladı" dedi.

Kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayı yara almadan atlatan personeller ise kaza yerine gelen başka bir servisle yollarına devam etti.