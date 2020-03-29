Otel şantiyesinden 15 bin liralık malzeme çalan kadınlar yakalandı
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Antalya, 3. Sayfa

Otel şantiyesinden 15 bin liralık malzeme çalan kadınlar yakalandı

Antalya'da otel şantiyesinden 15 bin lira değerinde malzeme çalan 3 kadın yakalandı.

29.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:23
Otel şantiyesinden 15 bin liralık malzeme çalan kadınlar yakalandı

Antalya'da otel şantiyesinden 15 bin lira değerinde malzeme çalan 3 kadın yakalandı. Zanlıların 3 gün önce Kumköy turizm bölgesinde bir butikten eşofman ve tişört çalınması olayının da failleri olduğu belirlenirken, kadınlardan biri adliyeye kucağında bebeği ile geldi.

Edinilen bilgilere göre, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde bir otele ait tenis sahası şantiyesinde hırsızlık meydana geldi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, Olay Yeri İnceleme Timi ve Çolaklı Karakolu ekipleri, yapılan çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda şüphelileri belirledi. Şahısların hırsızlık olayının ardından kaçtıkları araç Demirciler

Mahallesi Ulualan mevkiinde park halinde bulunurken, hırsızlık olayının failleri olduğu belirlenen G.K.,Y.K. ve C.K. isimli kadınlar ikametlerinde yakalandı. Suçlarını itiraf eden 3 kadının çaldıkları 15 bin TL değerindeki malzemeler ise jandarma aracılığıyla otel yetkililerine teslim edildi.

İfadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakılmaları istenilen 3 kadının 2 gün önce arkadaşları N.D. ile birlikte Ilıca Kumköy'de bulunan bir butikten 15 eşofman takımı ve 25 adet tişört çalınması olayının da failleri olduğu belirlendi. Olaya karıştığı belirlenen N.D. de ikametinde yakalandı. Şahıslardan alınan malzemeler butik sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. kadınlardan biri ise adliyeye kucağında bebeği ile geldi. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adliyeye getirilmesini bekleyen kadınlar arasında ise nedeni belirlenemeyen bir tartışma yaşandı. Tartışma adliyede görevli polislerin müdahalesi ile büyümeden sonlandırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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