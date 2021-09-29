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Otel sahibi yangında öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otel sahibi yangında öldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, genç iş adamı, işlettiği otelde çıkan yangında hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, genç iş adamı, işlettiği otelde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Sabah saat 6.00 sırasında Beyza Yaşam Oteli bahçesindeki bungolov evlerden birinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye, yangını diğer evlere sıçramada söndürürken, işletme sahibi Nazif Baran'ın (47) cesediyle karşılaştı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında ölen bir çocuk babası Nazif Baran'ın cesedi Bursa Adlı Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. Genç iş adamının ölümü ilçede üzüntüye sebep oldu. - BALIKESİR

Otel sahibi yangında öldü

Otel sahibi yangında öldü

Otel sahibi yangında öldü

Otel sahibi yangında öldü

Otel sahibi yangında öldü

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