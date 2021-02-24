Otel personelinden haber alınamayınca polis alarma geçti
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Otel personelinden haber alınamayınca polis alarma geçti

24.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:49
Otel personelinden haber alınamayınca polis alarma geçti

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir otelde çalışan Fatih Seper'den haber alınmayınca polis arama geçti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir otelde çalışan Fatih Seper'den haber alınmayınca polis arama geçti. Hem kendisinin hem de kardeşinin evlerine bakılan Fatih Seper bulunamadı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir otelde çalışan Fatih Seper, bu sabah işe gitmedi. Telefonla da ulaşılamayınca otel çalışanları polise haber verdi. Polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Süleyman Sokak'ta oturan Fatih Seper'in evine gitti. Fatih Seper'in ikinci katta bulunan evine balkondan girildi. Ancak evde Seper'e ulaşılamadı. Birinci katta bulunan kardeşi İrfan Seper'in evinin kapısı açılarak içeri bakıldı. Burada da kimsenin olmadığı görüldü. Tutanak tutularak apartmandan ayrılırken, Fatih Seper'e ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.


Otel personelinden haber alınamayınca polis alarma geçti
Otel personelinden haber alınamayınca polis alarma geçti
Otel personelinden haber alınamayınca polis alarma geçti
Otel personelinden haber alınamayınca polis alarma geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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