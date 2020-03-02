Otel odasından tabanca, fişek ve hassas terazi çıktı

02.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:30

Yabancı uyruklu şahısların banka kart bilgilerini kullanarak otelde konaklama yapmaya çalışan 2 şahıs tutuklandı. Otel odasından çok sayıda fişek, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yabancı uyruklu şahıslara ait başka ülke banka kart bilgileri ile kart sahiplerinin bilgisi dışında, Antalya'da faaliyet gösteren bir otelde mail-order yöntemi ile ödeme yapılarak konaklama yapılmaya çalışıldığı bilgisi alındı. Yapılan operasyonda, şüpheli M.D. ve M.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların kalmış olduğu otel odasında yapılan aramada, bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek, 3 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan cam aparat, bir adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, bir adet dizüstü bilgisayar ve bir adet flaş bellek ele geçirildi.



Şüpheli şahıslara ait ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, başkalarına ait kart bilgilerinin bulunduğu tespit edildi. Şüpheli M.D. ve M.K. isimli şahıslar tamamlanan işlemlerinin ardından Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA