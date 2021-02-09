Otel odasında üzerine benzin döküp, kendisini yaktı (2)
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Otel odasında üzerine benzin döküp, kendisini yaktı (2)

09.02.2021 14:28 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:32
Otel odasında üzerine benzin döküp, kendisini yaktı (2)

'PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR' DEMİŞAnkara'dan geldiği Aksaray'da kaldığı otel odasında üzerine benzin döküp, kendisini ateşe veren Kamuran Y.'nin, ilk ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu söylediği öğrenildi.

'PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR' DEMİŞ

Ankara'dan geldiği Aksaray'da kaldığı otel odasında üzerine benzin döküp, kendisini ateşe veren Kamuran Y.'nin, ilk ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu söylediği öğrenildi. Otel yöneticileri de odaya ve otele zarar veren Kamuran Y.'den şikayetçi olduklarını belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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