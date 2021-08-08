Otel odasında tespit edilen korona virüs hastası ve otel görevlisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası
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Otel odasında tespit edilen korona virüs hastası ve otel görevlisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'den çalışmak için Kırıkkale'ye giden 34 yaşındakikorona virüs hastası, konaklamak için bir otele geçti.

Çanakkale'den çalışmak için Kırıkkale'ye giden 34 yaşındaki

korona virüs hastası, konaklamak için bir otele geçti.

Otel görevlisi, HES kodunu kontrol etmeden onu otele kabul etti. Otele kayıt yapıldıktan bir süre sonra da "İzlenimi devam ediyor" uyarısı, otomatik olarak GBT sistemine düştü.

Polis, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine ulaşan filyasyon ekipleri de titizlikle yapması gerekeni yaptı.

PCR testi pozitif olan Murat K. ile HES kodu kontrolü yapmayan otel

işletmecisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası uyguladı.

Bu arada İnsan sağlığını tehlikeye atan Murat K., 14 gün süreyle

karantinaya alındı.

Otel odasında tespit edilen korona virüs hastası ve otel görevlisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası
Otel odasında tespit edilen korona virüs hastası ve otel görevlisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası
Otel odasında tespit edilen korona virüs hastası ve otel görevlisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası
Otel odasında tespit edilen korona virüs hastası ve otel görevlisine 4 bin 50'şer lira idari para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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