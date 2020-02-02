Otel odasında ölü bulundu
Haberler » 3. Sayfa » Otel odasında ölü bulundu - Haberler

Otel odasında ölü bulundu

Karaman'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

02.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:55
Otel odasında ölü bulundu

Karaman'da bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.


Olay, Yeşilada Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki bir otelde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otelde müşteri olarak kalan 26 yaşındaki Mehmet Aydın Ünal'dan alamayan otel görevlileri yedek anahtarla odaya girdi. Şahsın hareketsiz halde yattığını gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ünal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ünal'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Ünal'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler