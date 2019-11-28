Otel odasında ölü bulundu
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Otel odasında ölü bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde Mustafa Mumyakmaz, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

28.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 08:55
Otel odasında ölü bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde Mustafa Mumyakmaz, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Olay, Alsancak Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otel çalışanları, müşterilerinden Mustafa Mumyakmaz'ı göremeyince, durumundan şüphelenip, odasına gitti. Kapıyı defalarca çalan çalışanlar, açan olmayınca yedek anahtarla odaya girdi. Mustafa Mumyakmaz'ın hareketsiz yatarken bulan çalışanlar, polis ve sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mumyakmaz'ın öldüğü belirlendi.

Mumyakmaz'ın ölümü şüpheli bulununca otel odasında polis ekipleri inceleme yaptı.

Mustafa Mumyakmaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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