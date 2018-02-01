Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir otelin 8. katındaki odada kalan 68 yaşındaki Coşkun Yılmaz'ı yerde hareketsiz olarak bulan otel görevlileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Otele gelen sağlık görevlileri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yılmaz'ın, kesin ölüm nedeninin otopsi işleminin ardından tespit edileceği öğrenildi.