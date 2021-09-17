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OTEL ODASINDA HAYATINI KAYBEDEN SEDANUR ŞEN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel koridorunda görüntüleri ortaya çıktı.

Maltepe'de otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel koridorunda görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sedanur erkek arkadaşıyla koridorda bir süre dolaştıktan sonra odaya giriyor. Görüntülerin sonunda ise genç kızın cesedi, görevliler tarafından odadan çıkarılıyor.

Maltepe'de geçen perşembe 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında 24 yaşındaki Sedanur Şen hayatını kaybetti. Sedanur Şen'in ölmeden önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Sedanur ile Serdar Yazıcı'nın koridorda bir süre dolaşmaları yer alıyor. Görüntülerin devamında ise görevliler, genç kızın ceset torbasına konulan cansız bedenini otel odasından çıkarıyor.

OTEL ODASINDA HAYATINI KAYBEDEN SEDANUR ŞEN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

OTEL ODASINDA HAYATINI KAYBEDEN SEDANUR ŞEN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

OTEL ODASINDA HAYATINI KAYBEDEN SEDANUR ŞEN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ

OTEL ODASINDA HAYATINI KAYBEDEN SEDANUR ŞEN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: OTEL ODASINDA HAYATINI KAYBEDEN SEDANUR ŞEN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ - Haberler
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