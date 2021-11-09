Otel odasına uyuşturucu baskını: 1 gözaltı - Haberler
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Otel odasına uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otel odasına uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

Antalya'da bir şahsın başka bir ilden uyuşturucu getirerek Antalya'da satacağı bilgisini alan jandarma ekipleri yaptıkları takip sonucu şahsın kaldığı otele operasyon düzenledi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir şahsın başka bir ilden uyuşturucu getirerek Antalya'da satacağı bilgisini alan jandarma ekipleri yaptıkları takip sonucu şahsın kaldığı otele operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde A.A isimli şahsın başka bir ilden uyuşturucu madde getirerek Antalya'da satacağı bilgisi alındı. Şüpheli şahıs Antalya'ya gelmesinin ardından jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Şahsın Antalya il merkezinde bulunan bir otele yerleştiğinin tespit edilmesi üzerine alınan arama kararı ile şahsın konakladığı otel odasında Konyaaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ile eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 3 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı. - ANTALYA

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