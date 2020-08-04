Otel mühürlenince çalışanlar eylem yaptı, sahibi benzinle direndi Otel mühürlenince çalışanlar eylem yaptı, sahibi benzinle direndi Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otel ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından mühürleme işlemi yapıldığı sırada olay çıktı.

Otel mühürlenince çalışanlar eylem yaptı, sahibi benzinle direndi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otel ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından mühürleme işlemi yapıldığı sırada olay çıktı. Otel çalışanları durumu protesto ederken, işletme sahibi ise benzinle kendisini yakmak istedi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Türkler Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği öne sürülen Otel, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla zabıta tarafından mühürleneceği sırada işletme sahibi ve çalışanlar duruma tepki gösterdi. Çalışanlarda ellerinde pankartlarla oteli mühürlemek isteyen ekiplere direnirken, işletme sahibi F.E. ise elindeki pet şişedeki benzinle kendisini yakmak istedi.

"Benim çocuğumu düşünüyor musun sen"

F. E., kendisini sakinleşmek isteyen ekiplere de, "Benim çocuğumu düşünüyor musun sen? Ne yiyecekler" diyerek bağırdı.

Ekipler saatler süren müdahalenin ardından çalışanları ve F. E. güçlükle sakinleştirdi. Daha sonra otelde bulunan müşterilerin dışarıya alınmasıyla zabıta ekipleri mühürleme işlemini tamamladı. Yaşanan bu olaylar ise vatandaşlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA